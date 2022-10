Rektor: „Młodzi są sercem tej uczelni”. Politechnika rozpoczęła drugi rok [wideo, zdjęcia]

Sześć tysięcy studentów Politechniki Bydgoskiej rozpoczęło w środę nowy rok akademicki. Jedna trzecia z nich to pierwszoroczniacy.

- Moim pragnieniem jest, aby kampus Politechniki tętnił życiem i aktywnością młodych ludzi – mówił rektor Politechniki Bydgoskiej prof. Marek Adamski podczas inauguracji roku akademickiego. - To oni są sercem tej uczelni. To oni są także gwarantem rozwoju tego miasta i regionu – dodał.- Na Politechnice Bydgoskiej bardzo dobrze się studiuje – mówi jedna ze studentek. - Jestem na drugim roku technologii chemicznej, akurat na moim roku jest większość kobiet – dodaje.To drugi rok działalności bydgoskiej uczelni pod nową nazwą. Jakie są nadzieje i obawy władz Politechniki? - Nadzieje są wielkie – to jak zwykle rozwój, dużo młodzieży akademickiej, dużo żaków na pierwszym roku, bardzo dobra rekrutacja, uruchomione nowe kierunki – wymienia rektor. - Obawy mam jak każdy - o zdrowie, organizację, a także o to, żeby rok akademicki przebiegł bez zakłóceń i tak, jak sobie planujemy.- W centrum zainteresowania stawiamy przede wszystkim studentów - mówi rektor Politechniki Bydgoskiej prof. Marek Adamski. - To z myślą o nich chcemy poszerzać naszą ofertę dydaktyczną i pracować nad kolejnymi kierunkami, zwłaszcza o profilu praktycznym. Z myślą o studentach realizować będziemy działania inwestycyjne. Wkrótce oddamy do użytku nowy budynek kampusu z nowoczesną aulą i salami dydaktycznymi, które służyć będą wszystkim wydziałom.Dodaje, że w budynku funkcjonować będzie także Centralny Dziekanat. W roku akademickim 2022/2023 planowane jest także zakończenie budowy Akademickiego Centrum Sportu oraz rozpoczęcie modernizacji fordońskich akademików. Uczelnia chce także zacieśniać współpracę ze szkołami z regionu m.in. poprzez uruchamianie patronackich klas politechnicznych.W nowym roku akademickim kształcenie na Politechnice Bydgoskiej rozpoczęło prawie 6,5 tys. studentów, w tym ponad 2000 osób na 1. roku. Podczas inauguracji, przedstawiciele „pierwszaków" złożyli uroczyste ślubowanie. Najlepsi studenci otrzymali wyróżnienia. Nowościami w ofercie edukacyjnej uczelni są Komunikacja Wizualna na Wydziale Sztuk Projektowych oraz Energetyka - kierunek o profilu praktycznym, realizowany we współpracy z firmą Telefonika Kable.