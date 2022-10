Rektor zastanawia się, jak zaoszczędzić. Bydgoski UKW po inauguracji

7,5 tysiąca studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zainaugurowało nowy rok akademicki.

Rektor UKW prof. Jacek Woźny w wystąpieniu podczas uroczystości powiedział, że w ostatnich latach dotknęły nas różne kryzysy - także nauki akademickiej. - Prof. Tadeusiewicz – rektor AGH w Krakowie, wybitna postać i prof. Sztompka stwierdzili, że nastąpiła transformacja nauki akademickiej w naukę post-akademicką, czemu towarzyszy erozja jej wiarygodności – mówił rektor UKW. - W nauce akademickiej bardzo ważną rolę odgrywała kultura akademicka. Opierała się ona na etosie naukowym i autonomii. Etos nakazywał naukowcom wytrwałe i uczciwe odkrywanie prawd naukowych, a gdy zostały odkryte, odważne ich głoszenie. Autonomia oznaczała, że wybór przedmiotu badań naukowych oraz dobór używanych metod badawczych nie powinien podlegać żadnym zewnętrznym naciskom. Tak to funkcjonowało przez stulecia, dlatego właśnie nauka tak bardzo przyczyniła się do awansu cywilizacyjnego całej ludzkości, a jednocześnie cieszyła się jej zaufaniem. Niestety to się popsuło - mówił rektor.Jeszcze przed inauguracją prof. Woźny zapowiadał, że nadchodzący rok może być trudny dla uczelni z powodów ekonomicznych. - Wszyscy rektorzy uczelni publicznych obawiają się tego, ale nie do końca znamy skutki, bo w każdej uczelni są inne – tłumaczył. - To zależy od ilości budynków, ocieplenia ich i inwencji rektorów, jak będą oszczędzali. Być może śladem Uniwersytetu Jagiellońskiego ograniczymy dni dydaktyczne, może przedłużymy okres ferii zimowych, także trochę ograniczymy jasność pomieszczeń, bo czasem trochę przesadzamy ze światłami. Na ogrzewaniu nie możemy oszczędzać, bo muszą być warunki zgodne z prawem pracy. Będziemy to jeszcze wszystko przeliczali.W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wojewody, kościoła, wojska, naukowcy i studenci. Rektor podziękował za naukowe osiągnięcia pracownikom uczelni oraz przypomniał już zrealizowane i jeszcze trwające inwestycje. Podczas inauguracji wykład o badaniach polarnych i zmianach klimatu wygłosiła prof. Danuta Szumińska.