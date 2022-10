W inowrocławskich Mątwach zbudują spalarnię. Nie wszystkim mieszkańcom się to podoba

Grupa Ciech rozpoczęła przygotowania do budowy Termicznej Utylizacji odpadów tzw. spalarni. Budynek powstanie w Inowrocławiu, konkretnie w Mątwach. Pierwszy etap działań polega na przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu stosownych zezwoleń.

- Spółki Ciech S.A. i Ciech Soda Polska wraz z EFW podpisały umowę określającą warunki współpracy w fazie przygotowania inwestycji dotyczącej budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w Inowrocławiu - powiedziała Żaneta Przybylska z Grupy Ciech.Jak na tę informację zareagowali mieszkańcy Mątew? Niektórzy mają spore obawy. - Ja jestem przeciwna. Podobno w Inowrocławiu jest strefa uzdrowiskowa, więc takich rzeczy nie powinno być – powiedziała jedna z zapytanych kobiet. - Mamy blisko wysypisko śmieci, często jest tam nieprzyjemny zapach. Brud z zakładu będzie osadzał się na samochodach – dodała inna rozmówczyni.Niektórzy widzą w spalarni więcej pozytywów. - Przynajmniej nie będzie tyle śmieci – to jedna z opinii. Jedna z rozmówczyń zwróciła uwagę na ekologiczne działanie Termicznej Utylizacji. - Firma powinna dogadać się z mieszkańcami, że np. ciepło byłoby puszczone do mieszkańców. Jeśli ludzie mieliby korzyść, nikt by się nie burzył – dodał z kolei pytany mężczyzna.Docelowo energia pozyskana z instalacji ma częściowo zastąpić produkowaną obecnie w kotłach węglowych, obniżając zużycie węgla przez zakład produkcyjny w Inowrocławiu o nawet jedną trzecią. Sama spalarnia ma być wybudowana pod koniec 2026 roku.