Uczniowie z Aleksandrowa Kujawskiego będą pracować na nowoczesnym sprzęcie

Nowoczesne komputery z osprzętem i oprogramowaniem trafią do Zespołu Szkół nr 1 Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim. Placówka otrzymała mobilną pracownię, która uatrakcyjni naukę przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

Pracownia jest własnością Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, które będzie szkołom wypożyczać sprzęt na jeden szkolny semestr. Urządzenia dla szkół zakupił Urząd Marszałkowski.Pracownia ulokowana jest w dwóch ogromnych szafach na kółkach. O tym, co znajduje się w środku, powiedziała dyrektorka Centrum Kształcenia Nauczycieli, Grażyna Troszyńska.- Jest w nich 16 laptopów. W drugiej skrzyni są ułożone czujniki elektroniczne, które służą do różnego rodzaju pomiarów. Nauczyciele mogą z nich korzystać w zależności od tego, jakie treści z podstawy programowej są realizowane. Na czujnikach można mierzyć poziom hałasu, poziom natlenienia danego pomieszczenia, mierzyć temperaturę oraz dokonywać różnych innych pomiarów – opisała Troszyńska.