Z Sępólna do Tucholi po nowej nawierzchni. Rusza remont kolejnej części drogi nr 241

Trzykilometrowy odcinek drogi między Trzcianami i Skarpą przejdzie modernizację. Podczas prac zostanie dobudowane pobocze, odnowiona nawierzchnia. Remont przejdą także skrzyżowania.

To kolejny fragment drogi wojewódzkiej nr 241 łączącej m.in. Sępólno Krajeńskie z Tucholą, gdzie poprawi się bezpieczeństwo. - W połowie przyszłego roku będziemy już na półmetku przebudowy trasy - podkreślił marszałek Piotr Całbecki.- Planujemy zakończyć tę inwestycję do 2024 roku. Co roku dokładamy po kilka kilometrów. W ramach przetargów zlecamy krótsze zadania. Dzięki temu mamy większy wybór wśród wykonawców i są to tańsze realizacje – dodał marszałek.- To nasza główna droga łącząca Sępólno z Tucholą. To w zasadzie jedyna droga, którą można przemieszczać się pomiędzy tymi dwoma powiatami. Co więcej, ona także komunikuje tereny inwestycyjne, które są przy niej – powiedział Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.Prace rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu i potrwają około dwa miesiące.