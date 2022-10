Powiatowe szpitale z dużą dotacją. Łącznie regionalny NFZ wyda 75 milionów

75 milionów złotych otrzymają na początku przyszłego roku szpitale powiatowe w naszym regionie. To pieniądze na podniesienie wyceny świadczeń internistycznych w SOR-ach, izbach przyjęć oraz nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Dodatkowo na tzw. mapie drogowej ministerstwa zdrowia znalazły się szpitale w Mogilnie, Żninie i Inowrocławiu. To lecznice, dla których wypracowany zostanie plan rozwoju dostosowany do potrzeb - powiedział Jan Gessek, dyrektor kujawsko-pomorskiego NFZ-tu.- Te działania będziemy wypracowywać wspólnie w szerszym gremium, z samorządami i z organami założycielskimi. Oczywiście te profile będą dostosowane do demograficznych wskaźników. Kwestia interny, geriatrii czy w ogóle leczenia zachowawczego jest dla nas priorytetowa – dodał Gessek.Szpital powiatowy w Mogilnie chce zwiększyć swój potencjał leczniczy, uruchamiając po remoncie także stary szpital w Strzelnie - powiedziała Ewa Bąk-Woźniakiewicz, dyrektor mogileńskiej lecznicy.- Przebudowujemy szpital Strzeliński, aby stworzyć dodatkowy potencjał temu szpitalowi. Ma tam być oddział leczenia paliatywnego, zakład opiekuńczo-leczniczy z możliwością leczenia psychiatrycznego – opisała Bąk-Woźniakiewicz.Szpitale w Mogilnie, Żninie i Inowrocławiu dostaną na rozwój potencjału leczniczego dodatkowo łącznie ponad 800 tysięcy złotych.