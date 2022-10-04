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2022-10-04, 12:50 Redakcja

Цифровий документ, що посвідчує особу для біженців з України. Як його активувати?

Цифрове посвідчення особи / фото. torun.pl
Цифрове посвідчення особи / фото. torun.pl
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В рамках застосунку mObywatel запустили цифровий паспорт для біженців з України - Diia.pl. Це електронний документ ідентифікації, який видається особам, що перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року у зв'язку із збройним конфліктом на території України.

Застосунок Diia.pl можна активувати в уряді, де видають номер PESEL-біженцям слід активувати довірений профіль. Якщо вже є номер PESEL, але ще немає доступу до довіреного профілю, можна звернутися в довільному уряді щоб його творити(рекомендується зробити це там, де отримали PESEL). Треба завантажити і запустити застосунок mObywatel, прийняти правила і політику конфіденційності, активувати застосунок за допомогою логіну і гасла до довіреного профілю. Якщо хтось забув гасло профілю, завжди можна його відновити за допомогою назви користувача або адреси електронної пошти.
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