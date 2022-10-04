2022-10-04, 12:50 Redakcja
Цифровий документ, що посвідчує особу для біженців з України. Як його активувати?
Знижки на послуги і товари незабаром у Торуні. Акція "Торунь за півціни" відбудеться з 21 до 23 жовтня. Підприємці, які хочуть взяти участь, вже подають заявки.
Застосунок Diia.pl можна активувати в уряді, де видають номер PESEL-біженцям слід активувати довірений профіль. Якщо вже є номер PESEL, але ще немає доступу до довіреного профілю, можна звернутися в довільному уряді щоб його творити(рекомендується зробити це там, де отримали PESEL). Треба завантажити і запустити застосунок mObywatel, прийняти правила і політику конфіденційності, активувати застосунок за допомогою логіну і гасла до довіреного профілю. Якщо хтось забув гасло профілю, завжди можна його відновити за допомогою назви користувача або адреси електронної пошти.