„Lewe” wyroby tytoniowe produkowali w stodole. Trzy osoby aresztowane

Łącznie 7,5 tony nielegalnych wyrobów tytoniowych zabezpieczono w nielegalnej wytwórni w pobliżu Sępólna Krajeńskiego. Gdyby „lewy” towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 4 miliony złotych.

Nielegalną wytwórnię zlikwidowali wspólnie kryminalni z Sępólna Krajeńskiego i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu oddział w Bydgoszczy. – W stodole ujawnili duże ilości nielegalnego tytoniu oraz maszyny służące do jego suszenia i krojenia. Łącznie w budynku gospodarczym zabezpieczono około 7,5 tony wyrobów tytoniowych w różnej fazie obróbki – informuje asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim. – Z wyliczeń wynika, że gdyby „lewy” towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 4 miliony złotych – dodaje.Poza nielegalnym tytoniem na terenie posesji funkcjonariusze ujawnili też woreczki strunowe z białym proszkiem i suszem roślinnym. Zabezpieczono je do badań.Do sprawy zatrzymano czterech mężczyzn: trzech mieszkańców powiatu radomskiego, którzy próbowali ukryć się w garażu i na strychu, oraz 34-letniego właściciela posesji. – W piątek 29-, 41- i 60-letni podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytworzenia w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych o wielkiej wartości. Grozi im za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności i wysoka kara grzywny – przekazuje oficer. Decyzją prokuratora zastosowano wobec nich trzymiesięczny areszt.