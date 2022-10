Wypadek w Kończewicach w gminie Chełmża (powiat toruński). Samochód osobowy, z nieznanych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Do wypadku doszło we wtorek o godz. 8.05. Dwie osoby ranne zostały zabrane przez ratowników do szpitala.Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.