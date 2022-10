Polski system Patriot testowany w Toruniu. W obronie przestrzeni powietrznej kraju

W Toruniu rozpoczął się proces sprawdzenia i integracji elementów polskiego systemu Patriot.

- To kolejny milowy krok w budowie naziemnej obrony przestrzeni powietrznej naszego kraju - podkreślił we wtorek na Twitterze wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.Baterie Patriot mają stworzyć w Polsce system obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Dwie baterie zakupione w pierwszej z dwóch planowanych faz programu będą wyposażone w radary sektorowe, o polu obserwacji ok. 120 stopni. Kolejne mają być zintegrowane z nowym radarem 360 stopni.W maju MON wystąpiło do USA z zapytaniem o ofertę sześciu kolejnych baterii.