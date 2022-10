Samorząd województwa ma młodych doradców. Obradowali w Toruniu

Na swoim drugim posiedzeniu zebrał się w poniedziałek Młodzieżowy sejmik województwa kujawsko-pomorskiego. W programie znalazły się m.in. powołanie komisji tematycznych oraz koordynatora ds. praw ucznia i studenta.

W porządku sesji przewidziano m.in. powołanie komisji tematycznych i koordynatora ds. praw ucznia, zatwierdzenie regulaminów oraz przyjęcie pierwszej opinii na temat projektu uchwały dotyczącej inicjatywy uchwałodawczej, jaką będzie dysponował sejmik młodych. Gościem obrad była przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.



Młodzieżowy sejmik tworzą 32 osoby, jest wybierany na dwuletnią kadencję. Doradza samorządowi województwa. Skład (oraz lista rezerwowa na wypadek konieczności uzupełnienia składu w trakcie trwania kadencji) został wyłoniony w drodze otwartego konkursu, w którym uczestniczyli młodzi ludzie w wieku 16-21 lat. Pierwsze posiedzenie sejmiku odbyło się w połowie czerwca.

- Przed nami trochę spraw proceduralnych. Jesteśmy nowym organem, którego trzon to my musimy zbudować. To trochę trwa, ale miejmy nadzieję, że pomoże to przyszłym członkom młodzieżowego sejmiku - mówi przewodnicząca Izabela Kożuch.