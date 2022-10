Niemal 297 mln zł na budowę oddziału pediatrycznego w szpitalu Jurasza

Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy zyska nowy budynek. Lecznica otrzymała niemal 297 mln zł dofinansowania na budowę i wyposażenie oddziału pediatrycznego.

Nowy budynek Szpitala umożliwi kompleksowe leczenie najmłodszych pacjentów i pozwoli na integrację wszystkich klinik w ramach jednego pionu pediatrycznego, co poprawi poziom specjalistycznej opieki dla dzieci. Dobre wieści i symboliczny czek przekazał w poniedziałek w Bydgoszczy poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia. - Cieszę się, że do regionu trafi znaczne wsparcie, które jest kolejnym z serii dużych transferów, jakie trafiają do bydgoskich szpitali. Dbałość o rozwój służby zdrowia jest jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości – mówił.To jedna z największych kwot dofinansowania, jakie trafią do placówek medycznych w kraju, w ramach Funduszu Medycznego. Jednocześnie kolejny, ogromny zastrzyk finansowy na inwestycje ważne dla regionu i Bydgoszczy. - Tylko w ostatnim czasie rząd przekazał 400 mln zł na budowę kampusu Akademii Muzycznej i 350 mln zł na rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego im. Biziela – przypomina wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.Nowy budynek szpitala im. Jurasza powstanie do 2026 roku. Fundusz Medyczny powstał z inicjatywy prezydenta RP, we współpracy z ministrem zdrowia. Jego celem jest poprawa zdrowia i jakości życia Polaków. Fundusz jest finansowany ze środków publicznych w łącznej wysokości ok. 40 mld zł, a okres jego realizacji obejmuje lata 2021-2029. Fundusz zasilają coroczne wpłaty z budżetu państwa w wysokości ok. 4 mld zł.