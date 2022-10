Uniwersytet będzie musiał oszczędzać? Nowy rok na UMK w Toruniu rozpoczęty

20 tys. studentów na prawie 100 kierunkach studiów rozpoczęło w poniedziałek naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Inauguracja roku akademickiego odbywała się w auli UMK. Towarzyszyło jej wiele obaw. - Boimy się tego, żeby konflikt w Ukrainie nie trwał długo i nie rozszerzył się – mówi prof. Andrzej Sokala, rektor UMK. - Zobaczymy, co przyniesie przyszłość w kwestii materialnego funkcjonowania uczelni. Już wiem, że ceny energii dla naszego uniwersytetu wzrosły czterokrotnie - to powoduje, że będziemy musieli ograniczyć swoją działalność. Nie wiemy jeszcze, ile będzie nas kosztowała energia cieplna, ale ona też podskoczy, oby tylko czterokrotnie. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zapowiedział, że zajęcia będą się tam odbywały stacjonarnie od poniedziałku do czwartku do godz. 18.00, dzięki czemu mocno zaoszczędzą. Nie wiem czy nie będziemy musieli pójść w jego ślady?- Zaczynam studia na bezpieczeństwie wewnętrznym na UMK. Pochodzę z Grudziądza, na razie dojeżdżam, ale jak znajdę coś taniego, to tu zamieszkam – mówi jeden z nowych studentów.- Będę studiować prawo. Pochodzę z Gdańska i stwierdziłam, że Toruń to jest bardzo fajne miasto – dodaje jego koleżanka.Podczas inauguracji nowego roku akademickiego wręczone zostały tytuły:- Najlepszej Absolwentki UMK - otrzymała lek. Klaudyna Grzelakowska z wydziału lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy- Najlepszego Studenta - otrzymał Krzysztof Lingo z wydziału matematyki i informatyki- Najlepszego Studenta-Sportowca - otrzymała Alicja Barbara Śliwicka z wydziału filozofii i nauk społecznych- Specjalne wyróżnienie za rozsławienie imienia uniwersytetu na arenie międzynarodowej odebrała Kornelia Maria Borowska-Beszta z wydziału sztuk pięknych.