Piękny jubileusz dwóch pań z regionu. Kobiety otrzymały marszałkowski medal

Panie Cecylia Podralska z Oleszna i Leokadia Szczepańska z Solca Kujawskiego dołączyły do szacownego grona Rówieśników Niepodległej. Z okazji ich setnych urodzin odwiedzili je wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska, przekazując im marszałkowski medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

Cecylia Podralska urodziła się 30 września 1922 roku w Olesznie. Miała ośmioro rodzeństwa. Gdy wybuchła wojna, została skierowana na przymusowe roboty w niemieckim majątku. W 1945 roku powróciła w rodzinne strony, pracowała z rodzicami na gospodarstwie, później poślubiła Józefa Podralskiego. Pani Cecylia przez całe życie pracowała z małżonkiem na roli. Dodatkowo, w zastępstwie prefekta, była katechetką w szkole. Doczekała siedmiorga wnucząt i jedenaściorga prawnucząt. Obecnie wciąż mieszka w Olesznie.Druga z jubilatek, Leokadia Szczepańska, obchodziła urodziny 25 września. Do Solca Kujawskiego trafiła przed piątą klasą szkoły podstawowej. Kiedy wybuchła II wojna światowa, rodzina, pod groźbą wywózki do obozu, wyjechała do krewnych na południe kraju. W 1950 roku pani Leokadia stanęła na ślubnym kobiercu z Franciszkiem Szczepańskim i przeprowadziła się na jego gospodarstwo. Mieli troje dzieci - syna i dwie córki. W dojrzałym życiu para wróciła do Solca, gdzie seniorka mieszka do dziś.