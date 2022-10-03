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2022-10-03, 12:20 Pavel Podkopaiev

Парад собак взятих із притулку пройде вулицями Бидгощі

Wiele psów liczy na adopcję. Fot. nadesłane
Wiele psów liczy na adopcję. Fot. nadesłane
Парад собак взятих із притулку пройде вулицями Бидгощі у неділю 9 жовтня. Зустріч і похід хазяїв із своїми улюбленцями розпочнеться о 10:00 перед стадіоном Zawisza за вул Gdańska 163.

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Спільна прогулянка є можливістю розповісти про себе та історію братів наших менших, які щоденно віддають свою любов нам. Траса спільної прогулянки йтиме вул Hipiczna, а повернення – алеєю паралельною до вул Gdańska.

Парад це ініціатива Притулку для Тварин у Бидгощі і Куявсько-Поморського відділу Товариства Animals - має на меті заохотити людей брати собак та котів із притулку. Часто буває так, що охайний і навчений собака із притулку викликає непідробне захоплення серед людей, а його вміння можуть здивувати - говорить організатор події Ізабелла Шольгіна. Організатори просять взяти із собою пакети для відходів собак та довідку про щеплення від сказу.

Любителі звірів, що не можуть взяти тварину із притулку, можуть допомогти іншим чином. Однією із опцій є вивести собаку на прогулянку з притулку - протягом робочого дня закладу і після попередньої реєстрації за номером 512 282 853. Щоденно до притулку за вул Grunwaldzkа 298 можна принести дарунки, такі як: флісові ковдри, махрові рушники, постіль та ковдри без пір'я, а також гігієнічні підстилки розміром 60х90см.
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