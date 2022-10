Rocznica Zbrodni Pomorskiej. Ponad 30 tys. ludzi zginęło za to, że byli Polakami [wideo]

W Toruniu upamiętniono 83.rocznicę Zbrodni Pomorskiej. Uroczystość odbyła się przy pomniku w Parku Pamięci. Były oficjalne przemówienia, inscenizacja przygotowana przez harcerzy, zapalono znicze.

W tym roku w szczególny sposób wspominana jest postać Józefa Bednarza - psychiatry, w 1939 roku dyrektora szpitala psychiatrycznego w Świeciu, który dobrowolnie poszedł na śmierć z pacjentami. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Piotr Całbecki i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Wyrowiński.- 2. października to dzień urodzin doktora Bednarza. Wspominamy w jego urodziny, niejako na tych prochach, na tych zgliszczach, na tej tragedii, narodziny wciąż nowej idei. Bo wierzymy w to, że ostatecznie dobro zwycięży - mówił marszałek Piotr Całbecki.- Zbrodnia Pomorska, tak samo jak Zbrodnia Katyńska, czy Zbrodnia Wołyńska, te wydarzenia były porównywalne, jeśli chodzi o skalę i poziom okrucieństwa. Tutaj co najmniej 35 tysięcy osób zginęło za to tylko, że byli Polakami, że identyfikowali się z polskością - mówił Jan Wyrowiński.Toruński Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 powstał z inicjatywy samorządu województwa w 2018 roku.Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej, a o samej Zbrodni Pomorskiej: TUTAJ