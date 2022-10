Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Studenci rozpoczęli nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się m.in. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Było ślubowanie, nagrody, życzenia, ale przede wszystkim czas podsumowań i nagród. Jedna z nich trafiła w ręce Jolanty Kuligowskiej - Roszak, prezes Polskiego Radia PiK.

Jak podkreśliła rektor uczelni, prof. Helena Czakowska, co roku Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa rozwija się w myśl zasady „Sapientiae Servientes" (W służbie mądrości):- Rok akademicki 2022/2023 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej uważam za rozpoczęty. Quod felix, faustum fortunatumque sit (Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne) - mówiła prof. Helena Czakowska, rektor KPSW Bydgoszcz.- Mimo, że w ostatnich czasach obserwujemy, jak na naszych oczach zmienia się rzeczywistość, to w tym szczególnym dniu, patrzymy z nadzieją na lepsze jutro, spełniamy marzenia, realizujemy plany. Znamienitym osiągnięciem minionego roku jest zmiana statusu uczelni z zawodowej, na akademicką. Podniesienie statusu daje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego. Tym większy osiągnęliśmy sukces, że jako jedyna uczelnia w Bydgoszczy dołączyliśmy do niepublicznych uczelni ze statusem akademickim. Wzrasta akademickość naszego miasta.W czasie uroczystości, z rąk prezydenta uczelni, statuetkę i podziękowania za zaangażowanie i współpracę otrzymała prezes Polskiego Radia PiK, Jolanta Kuligowska-Roszak.