60 lat temu w Kołudzie Wielkiej powstała najsłynniejsza dziś w kraju hodowla gęsi [wideo]

Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej świętuje dwa jubileusze. Pierwszy dotyczy 60-lecia hodowli gęsi, a drugi 10 - lecia powstania rasy: „Gęś Biała Kołudzka".

- Gęś zaczyna być polską marką rozpoznawaną na świecie. Kojarzy się szczególnie z naszym województwem, co należy mocno podkreślić - mówi poseł Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do spraw rolnictwa i obszarów Wiejskich przy prezydencie RP.- Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej jest właściwie centrum hodowli gęsi w Polsce.Halina Bielińska z Instytutu Zootechniki potwierdza, że historia kołudzkiej gęsi sięga sześćdziesiąt lat wstecz. - Sprowokował te wszystkie późniejsze działania, sprowadzając do Kołudy gęś białą włoską, pan docent Kazimierz Bieliński, ówczesny dyrektor, łącznie z żoną, panią docent Krystyną Bielińska. I tak to się zaczęło - mówi Hanna Bielińska.