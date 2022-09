Nowoczesna stacja rowerowa w bydgoskim Focusie już otwarta [wideo, zdjęcia]

Pierwszą inteligentną stację rowerową w Polsce oddano dziś do użytku w Bydgoszczy. /fot. (jw)

Pierwszą inteligentną stację rowerową w Polsce oddano dziś do użytku w Bydgoszczy. To miejsce, w którym można za darmo zostawić rower bez obawy, że stanie się łupem złodziei. Gwarantują to zabezpieczenia mechaniczne, ale przede wszystkim elektroniczne - tłumaczy Przemysław Duda, dyrektor handlowy firmy Rowerado.

- Może to być karta płatnicza, może to być każda karta, mówiąc fachowo, wyposażona w system NFC lub RFID. Mówiąc kolokwialnie, jest po prostu chip, który łącząc się ze stacją staje się unikalnym kluczem na czas parkowania i odbierania roweru. Chcieliśmy, żeby użytkownicy końcowi nie byli obciążeni żadną opłatą i tak też jest w przypadku tej stacji. Naszym celem było danie możliwości bezpiecznego zaparkowania na czas robienia zakupów, przebywania w restauracji (...) - mówi Duda.



Inteligentna stacja - na razie na 5 rowerów - mieści się w centrum handlowym Focus. Właściciele firmy startupowej Rowerado to rodowici bydgoszczanie. Jej prezesem jest Holender, który od 25 lat mieszka w Bydgoszczy. Zamierzają rozwinąć swoje przedsięwzięcie i liczą na wsparcie (finansowe) zarówno sieci handlowych jak i samorządów.