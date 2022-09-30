Ніч бібліотек у Влоцлавеку та багато цікавинок. Що станеться?

В суботу у Влоцлавку відбудеться Ніч бібліотек.

О 16:00 у дитячій філії за вул Kapitulna розпочнуться "Повісті із валізки...", тобто майстер-класи для сім'ї зі створення інсталяції у просторі і мистецтва розповіді. Також о 16:00 у філії номер 2 за вул Dziewińska почнеться "Ніч із творчістю АгатиКрісті".О 17:00 в бібліотеці за вул Warszawska відбудуться анімаційні розваги з Академією Пана Кролика. О 19:00 за допомогою найновішої танцювальної гри "Just Dance 2022" на PlayStation 5 усі любителі танцю зможуть перевірити свої навички.Можна буде також переглянути "Присвячені книжки", тобто виставу назв зі збірників бібліотеки підписаних їхніми авторами. Куявсько-Поморський Центр Освіти Вчителів у Влоцлавку також організує Ніч бібліотек. Розваги почнуться завтра о 18:00. Підготовлено презентацію "Герої Ночі Бібліотек" - письменники, науковці, спортсмени, музиканти заберуть нас у світ своїх захоплень. Бібліотеки дадуть доступ до гри із кодами QR, підчас якої спробуємо "подолати Еверест" так само як Ванда Руткевич. Відбудеться щорічна забава складання доміно із книжок в коридорах бібліотеки.