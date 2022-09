Ma powstać nowy basen pod chmurką w Bydgoszczy. Ruszają procedury

W Parku Centralnym w Bydgoszczy ma powstać otwarte kąpielisko. W piątek (30 września) zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, daje też szansę na zdobycie pieniędzy zewnętrznych na realizację tego zadania.

- Projekt będzie uwzględniał opinie mieszkańców i społeczników wyrażone w konsultacjach społecznych - zapewnia Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.Otwarte kąpielisko w Parku Centralnym nad Brdą w okolicy hali Immobile Łuczniczka to jedno z trzech miejsce do rekreacji nad wodą, które miały powstać w Bydgoszczy. Dwa pozostałe kąpieliska miały być zlokalizowany nad Balatonem i przy Astorii, ale już wiadomo, że zamiast trzech jest szansa na powstanie tylko jednego.- Doszliśmy do momentu, w którym trudna sytuacja finansowa miasta nie pozwala nam zrealizować wszystkich naszych planów - powiedział zastępca Prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. Dodał, że w związku z tym miasto zdecydowało się na wersję najtańszą i najszybszą do wykonania.Kąpielisko w Parku Centralnym ma być 6 razy tańsze niż przy Astorii, a projekt będzie uwzględniał opinie mieszkańców i społeczników, wyrażone w konsultacjach społecznych.- Od projektanta oczekujemy, że zbiornik będzie nie większy niż 3000 metrów kwadratowych. Plaża ma być trawiasta zamiast piaszczystej, w związku z tym wykorzystania naturalnej trawy, która tam jest i istniejących drzew. W dokumentacji muszą być uwzględnione nasadzenia kompensacyjne drzew, jeżeli konieczna będzie wycinkach, ale mówimy tutaj o minimalnej skali. Poza tym wszystkim dokumentacja ma zakładać posadzenie co najmniej 100 nowych drzew - poinformował Michał Sztybel.Wyłoniony w przetargu projektant będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej.