NATO: każdy atak na infrastrukturę krytyczną sojuszników spotka się z reakcją

Każdy celowy atak na infrastrukturę krytyczną sojuszników spotka się ze zjednoczoną i zdeterminowaną reakcją - głosi oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej, opublikowane w czwartek w reakcji na eksplozje i wycieki z gazociągów Nord Stream.

„Jako sojusznicy, zobowiązaliśmy się do przygotowania, odstraszania i obrony przed wykorzystaniem energii i innych taktyk hybrydowych do wywierania nacisku przez podmioty państwowe i niepaństwowe. Każdy celowy atak na infrastrukturę krytyczną sojuszników spotka się ze zjednoczoną i zdeterminowaną reakcją” - zapewniła Rada Północnoatlantycka (NAC).



„Uszkodzenie rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na wodach międzynarodowych na Morzu Bałtyckim budzi głębokie zaniepokojenie. Wszystkie obecnie dostępne informacje wskazują, że jest to wynik celowych, niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych aktów sabotażu. Wycieki te stwarzają ryzyko dla żeglugi i powodują znaczne szkody dla środowiska. Wspieramy prowadzone dochodzenia w celu ustalenia przyczyn szkody” - dodała NAC.



Rada Północnoatlantycka jest głównym organem decyzyjnym o charakterze politycznym w strukturze NATO. Każde państwo członkowskie ma swojego reprezentanta w NAC. Rada zbiera się na różnych szczeblach co najmniej raz w tygodniu lub za każdym razem, kiedy zachodzi taka potrzeba.



Tego samego dnia sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaznaczył, że „sabotaż rurociągów Nord Stream budzi głębokie zaniepokojenie”.



„NATO jest zaangażowane w odstraszanie i obronę przed atakami hybrydowymi. Każdy celowy atak na infrastrukturę krytyczną sojuszników spotkałby się ze zjednoczoną i zdeterminowaną reakcją” - podkreślił Stoltenberg na Twitterze.