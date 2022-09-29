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2022-09-29, 12:00 Редактори

У всьому світі сьогодні свято – день кави. У Бидгощі воно святкуватиметься вперше

Фото ілюстративна
Фото ілюстративна
Колектив Парку-Палацу в Остромецку та Окружний Музей у Бидгощі запрошують у вихідні 1-2 жовтня на знайомство із місцевими традиціями цього чорного напою. Останнім часом місцеві баристи створюють авторські кавові суміші. Організатори запрошують пізнати історію кави на глобальному та регіональному рівнях.

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У суботу о 12:00 у Зерносховищах над Брдою буде "Королівська Кава" – себто зустріч із королем Янем Собєйським і королевою Марисенкою, що присвячена історії кави у Польщі. О 13:00 на барці Лемара можна дізнатися історію експорту кави. "Чорна мала. Про глобалізацію і локальні страви" – це зустріч о 14:00 у Зерносховищах, яку проведуть професори Фабіо Парасецолі, Ярослав Думановський і Анна Корнелія Єндрієвська. О 15:00 розпочнуться танці в латиноамериканських костюмах.

У неділю в Старій Кухні Нового Палацу в Остромецку о 10:00 почнеться вистава "Крізь події із Кавою". О 12:00 зустріч із баристою, а о 13:00 представники Фундації Собєйських розкажуть історію ароматного напою. Вхід на дві останні події платний.

Переклад Павла Подкопаєва
Інформаційний буклет для громадян України - 29 вересня 2022
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