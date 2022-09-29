У всьому світі сьогодні свято – день кави. У Бидгощі воно святкуватиметься вперше
Колектив Парку-Палацу в Остромецку та Окружний Музей у Бидгощі запрошують у вихідні 1-2 жовтня на знайомство із місцевими традиціями цього чорного напою. Останнім часом місцеві баристи створюють авторські кавові суміші. Організатори запрошують пізнати історію кави на глобальному та регіональному рівнях.
У неділю в Старій Кухні Нового Палацу в Остромецку о 10:00 почнеться вистава "Крізь події із Кавою". О 12:00 зустріч із баристою, а о 13:00 представники Фундації Собєйських розкажуть історію ароматного напою. Вхід на дві останні події платний.
Переклад Павла Подкопаєва