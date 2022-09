Saperzy w akcji, czyli szkolenie na toruńskim poligonie

Kilkudziesięciu żołnierzy wzięło udział w specjalistycznym szkoleniu saperskim w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. W czasie kursu „terytorialsi” wysadzili kilkadziesiąt kilogramów materiałów wybuchowych.

– Jestem saperem w swojej brygadzie i szkolę się w tym kierunku. Kurs oceniam bardzo dobrze, jestem pozytywnie zaskoczona wysokim poziomem szkolenia. Z pewnością jest dużo lepiej niż się spodziewałam, a w szczególności wrażenie robi ogromna liczba praktyk, zasobów i możliwości – powiedziała uczestniczka kursu, żołnierz 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej podczas przeprowadzonych kursów w ciągu roku szkoli nawet kilkuset saperów rocznie. Podczas pierwszego etapu szkolenia, żołnierze uczą się między innymi różnych sposobów wysadzania, niszczenia konstrukcji drewnianych, metalowych i betonowych, pokonywania zapór inżynieryjnych, ustawiania, usuwania i niszczenia min, a także wykonywania przejść w polu minowym.– Należę do sekcji inżynieryjnej, jestem saperem i szkolenie robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Można dowiedzieć się nowych i wielu ciekawych rzeczy. Kadra jest doskonale przygotowana i wyszkolona co zdecydowanie ułatwia naukę. Z pewnością, najciekawszym i najbardziej satysfakcjonującym elementem jest wysadzanie elementów – dodał żołnierz 2. Lubelskiej Brygady OT.Drugi etap szkolenia ma na celu zapoznanie żołnierzy z podstawami metodyki prowadzenia zajęć, dzięki czemu zyskują oni wiedzę pozwalającą im na występowanie w roli instruktora. W tym etapie szkolenia to kursanci pod okiem kadry CSWOT prowadzą zajęcia z zakresu saperstwa i inżynierii wojskowej, a wykładowcy reagują i poprawiają każde najmniejsze niedociągnięcie.Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.​