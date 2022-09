Konferencja na temat kruchej psychiki młodych ludzi. Dorośli muszą być czujni

O depresji i innych problemach psychicznych młodych ludzi specjaliści rozmawiali w podbydgoskim Łochowie. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II około 150 nauczycieli z regionu brało udział w konferencji zatytułowanej „Nie jesteś sam". Przygotowano także wykład dla rodziców.

- Chciałbym powiedzieć o pewnym stylu wychowanie, który funkcjonuje od wielu lat i wciąż nie udaje się go wykorzenić. Chodzi o to, żeby rodzice zmieniali nastawienie do dzieci od najmłodszych lat. Te różne problemy ujawniają się z reguły, gdy dziecko ma 13,14,15,16 lat, a tak naprawdę jest to wynik pewnej nieuwagi, czy zaniedbanie z wcześniejszych lat. Jeśli rodzice nie zbudują w tym czasie swojego autorytetu i nie będą dostatecznie blisko swoich dzieci, to później może być trudno - mówi Robert Rejniak z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego.Prof. Jacek Pyżalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mówił o przemocy rówieśniczej, ale szczególnie o tym rodzaju przemocy, o którym mówi się mniej. Chodzi o wykluczenie z grupy, o niezadawanie się z kimś, czy traktowanie drugiej osoby tak, jakby jej nie było. Okazuje się, że ten rodzaj przemocy jest równie szkodliwy i obciążający, jak te najpowszechniejsze formy dręczenia.Więcej w materiale Agaty Raczek.