Komisarz Roman Kaczmarek – tuż po służbie – wraz z dwoma przechodniami – pomogli 11-letniemu Olafowi, który leżał na chodniku w Barcinie (powiat żniński). Chłopiec był ranny po upadku podczas jazdy hulajnogą.

11-latek bardzo cierpiał, bo - na skutek upadku - kierownica wbiła mu się w nogę. - Komisarz Roman Kaczmarek oraz pan Michał Grobelny i pan Arkadiusz Małecki zaopiekowali się chłopcem do momentu przyjazdu karetki – relacjonuje mł. asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk w zastępstwie oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Żninie. - W tym czasie odłączyli pozostałą część hulajnogi od kierownicy, która utkwiła w nodze chłopca. Zrobili to w taki sposób, aby nie doszło do krwotoku. Prawidłowo zabezpieczony 11-latek trafił do szpitala.Po powrocie Olafa ze szpitala, komisarz Kaczmarek postanowił go odwiedzić, życząc szybkiego powrotu do zdrowia.