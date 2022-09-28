2022-09-28, 11:55 Redakcja
Проект «Ми підтримуємо Україну»: відкритий конкурс, можлива подача заявок
До 5 жовтня триватиме збір заявок на відкритий конкурс грантів для проєктів у програмі Підтримуємо Україну.
Заявки можуть подавати польські позаурядові організації - фундації, товариства, риватні особи і організаційні структури - що функціонують на підставі законів про стосунок Держави до Католицької Церкви у Речі Посполитої Польщі, про стосунок Держави до інших церков і релігійних організацій, а також про гарантії свободи думки і віросповідання, якщо їхня мета і функціонування стосується суспільно-корисної діяльності. Не можуть претендувати на фінансування спортивні учнівські клуби та спортивні клуби, а також гуртки сільських господинь, що не записані до КРС. Заявки знаходяться на сайті організатора конкурсу Фундації "Освіта для Демократії" (www.fed.org.pl) за посиланням www.torun.pl.
З початку повномасштабної війни в Україні до Польщі прибуло 6,612 млн осіб, а з Польщі до України виїхало понад 4,835 млн осіб - інформує прикордонна служба.