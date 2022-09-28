Środa, 28 września 2022 r.   Imieniny: Wacława, Tymona, Marka
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-09-28, 11:55 Redakcja

Проект «Ми підтримуємо Україну»: відкритий конкурс, можлива подача заявок

До 5 жовтня триватиме збір заявок на відкритий конкурс грантів для проєктів у програмі Підтримуємо Україну
До 5 жовтня триватиме збір заявок на відкритий конкурс грантів для проєктів у програмі Підтримуємо Україну
До 5 жовтня триватиме збір заявок на відкритий конкурс грантів для проєктів у програмі Підтримуємо Україну.

Зоопарк у Бидгощі почав щорічний захід зі збору жолудів для звірів

Акція «Метрополіс за півціни» в Бидгощі. Уроки польської в Іновроцлаві
Про вакцинацію від коронавірусу та ...збір грибів сьогодні
Відвідайте виставки, перевірте свій стан. Всесвітній день людей похилого віку
Фінансування отримати можуть самостійні ініціативи польських організацій, а також ті, що реалізуються у польсько-українській співпраці. Максимальна сума коштів підтримки становить 22 тис. зл. Метою конкурсу є покращення доступу до формальної (школа і дитячий садок) і неформальної освіти дітей та молоді з України, що перебувають у Польщі у зв'язку із війною в їхній державі, а також тих, що лишилися в Україні.

Заявки можуть подавати польські позаурядові організації - фундації, товариства, риватні особи і організаційні структури - що функціонують на підставі законів про стосунок Держави до Католицької Церкви у Речі Посполитої Польщі, про стосунок Держави до інших церков і релігійних організацій, а також про гарантії свободи думки і віросповідання, якщо їхня мета і функціонування стосується суспільно-корисної діяльності. Не можуть претендувати на фінансування спортивні учнівські клуби та спортивні клуби, а також гуртки сільських господинь, що не записані до КРС. Заявки знаходяться на сайті організатора конкурсу Фундації "Освіта для Демократії" (www.fed.org.pl) за посиланням www.torun.pl.

З початку повномасштабної війни в Україні до Польщі прибуло 6,612 млн осіб, а з Польщі до України виїхало понад 4,835 млн осіб - інформує прикордонна служба.
Інформаційний буклет для громадян України - 28 верес
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-09-28, godz. 16:10 Kierownica hulajnogi wbiła mu się w nogę. 11-latkowi pomógł policjant Komisarz Roman Kaczmarek - tuż po służbie - wraz z dwoma przechodniami - pomogli 11-letniemu Olafowi, który leżał na chodniku w Barcinie (powiat żniński)… » więcej 2022-09-28, godz. 12:50 Nagana dla prezesa PiS. Za wypowiedź we Włocławku o osobach transpłciowych Prezes PiS Jarosław Kaczyński został w środę ukarany naganą przez komisję etyki poselskiej za wypowiedzi na temat osób transpłciowych. Chodzi o wystąpienie… » więcej 2022-09-28, godz. 09:22 Pociąg relacji Bydgoszcz-Warszawa potrącił mężczyznę. Tragedia we Włocławku Policjanci z Włocławka, pod nadzorem prokuratury, wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek rano na torach kolejowych we… » więcej 2022-09-28, godz. 07:51 Skąd płynie ta melodia? Z zegara na budynku Centrum Edukacji Nauczycieli! Zegar z kurantem, według projektu sprzed 160 lat, ozdabia zabytkowy pałacyk Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. » więcej 2022-09-28, godz. 06:45 Czas na reaktywację Młodzieżowej Rada Miasta Torunia. Jest projekt uchwały Jest szansa, że w Toruniu powstanie ponownie Młodzieżowa Rada Miasta. Przewodniczący toruńskiej rady miasta Marcin Czyżniewski na najbliższej sesji przekaże… » więcej 2022-09-27, godz. 20:47 Wędrówka na rzecz małej Zosi. Na jej leczenie potrzeba 10 mln zł Rodzina chorej na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) Zosi z Wałdowa 38. dzień idzie przez Polskę, żeby zebrać 10 mln zł na terapię genową dla dziewczynki… » więcej 2022-09-27, godz. 20:05 Finanse samorządów głównym tematem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wojewoda uspokaja - Kondycja finansowa samorządów do końca 2021 r. jest w naszym regionie wybitnie korzystna. W samym tylko 2021 r. samorządy województwa kujawsko-pomorskiego… » więcej 2022-09-27, godz. 18:57 Kamieniołomy w Piechcinie, czyli baza szkoleniowa dla nurków Jesień to dobry czas na podwodne pływanie. Wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK przyjechał do kamieniołomów w Piechcinie, gdzie znajduje się baza nurko… » więcej 2022-09-27, godz. 18:00 Fizyka nie musi być nudna. Nauka poprzez zabawę, czyli projekt „Naukobus” w Świeciu Eksperymenty na wyciągnięcie ręki - tak było w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu nad Wisłą. » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Pieniądze na dodatek węglowy wpływają już na konta urzędów. Kiedy na nasze? (22 września, 18:00)
  2. Autobus zderzył się z samochodem osobowym. Wypadek na Szubińskiej w Bydgoszczy (23 września, 08:47)
  3. Vadim Brodski i Bartłomiej Wezner zainaugurowali V Festiwal Muzyka w willi Blumwego (24 września, 16:45)
  4. BMW potrąciło pieszego, mężczyzna zmarł. Policja szuka kierowcy, który uciekł (22 września, 10:13)
  5. Przenieś się do świata fantazji. Baśniowy Ogród Świateł w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia] (25 września, 11:00)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO