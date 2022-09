Grzybobranie trzeba planować z głową, inaczej można się zgubić, a na koniec zatruć!

Grzybiarze ruszyli do lasów. My podpowiadamy, jak prawidłowo i bezpiecznie zbierać grzyby, a przy okazji nie zgubić się między drzewami. Sprawa podstawowa: zabieramy ze sobą...zgadza się: koszyk, wiaderko, ale coś jeszcze: naładowany telefon.

Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Słowackiego 8a

Brodnicy, przy ul. Żwirki i Wigury 1

Golubiu - Dobrzyniu, przy ul. Dr J.G. Koppa 1a

Grudziądzu, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 31

Inowrocławiu, przy Placu Klasztornym 1b

Rypinie, przy ul. Warszawskiej 38a

Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Kościuszki 28

Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 1

Wąbrzeźnie, przy ul. 1 Maja 46

Włocławku, przy ul. Kilińskiego 16

Żninie, przy ul. Mickiewicza 24.

- Jeżeli ktoś jest początkującym grzybiarzem, to bezpieczniej jest zbierać grzyby, tak zwane rurkowe, czyli te, które mają gąbkę pod kapeluszem, dlatego że na naszym terenie grzybów trujących z tego rodzaju właściwie nie ma - mówi Tatiana Weterle z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.Nie stosujmy błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących takich jak zabarwienie cebuli na ciemno podczas gotowania, czy gorzki smak...- To są takie sposoby, no powiedzmy, trochę zabobonne. One raczej się nie sprawdzają - przestrzega specjalistka z WSSE Bydgoszcz.Wyposażeni w koszyki - i w wiedzę - możemy ruszać do lasu. Jak nie zgubić się na nieznanym terenie? Warto się przygotować już przed wyjściem - radzi kpt. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków.- Pamiętajmy o naładowaniu telefonu - to jest pierwsza rzecz, a druga sprawa to orientacja w terenie, po którym będziemy się przemieszczali. Warto mieć wpisane w telefonie ważne kontakty, pomocna może być także aplikacja MBDL stworzona przez Lasy Państwowe, czyli Mobilny Bank Danych o Lasach. Jest to bardzo precyzyjna mapa, która przede wszystkim opiera się na działaniu sygnału GPS. Dzięki aplikacji w łatwy sposób zlokalizujemy leśny sektor, w którym akurat jesteśmy - mówi kpt. Karol Smarz.Zebrane grzyby warto pokazać komuś, kto się naprawdę na nich zna. I tu z pomocą przychodzą grzyboznawcy. Dyżurują od poniedziałku do piątku. Porady udzielane są przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy oraz w wybranych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w:Pamiętajmy, że do identyfikacji należy przynosić wyłącznie grzyby świeże, wykręcone w całości z podłoża.