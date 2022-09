Spięcie na sesji rady miasta we Włocławku. Poszło o ceny prądu

Sesja Rady Miasta Włocławka./fot. wloclawek.eu

We Włocławku trwa sesja rady miasta. W przerwie sesji radni Prawa i Sprawiedliwości zwołali konferencję prasową i zaapelowali do prezydenta Włocławka, by nie podpisywał wyjątkowo niekorzystnego dla miasta kontraktu i poczekał na ustawowe bariery w podwyżkach prądu, które - zdaniem radnych PiS-u - wkrótce się pojawią.

Nowy dworzec kolejowy we Włocławku będzie miał nowe perony. To nie było pewne! Włocławski ratusz tnie koszty. Od niedzieli miejskie oświetlenie będzie wyłączane Rozdajemy gęsie tuszki! Gęsina na św. Marcina od marszałka województwa



- W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości apeluje do prezydenta miasta, by powstrzymał podpisywanie wszelkich umów na dostawę energii dla naszego miasta i jednostek samorządu, które podlegają prezydentowi. Chodzi o to, żeby nie wpaść w większą spiralę długów. Dzisiaj jest kolejna projekcja rządowa, która będzie mówiła o ograniczeniu cena energii do 40% i myślę, że nie warto wychodzić przed orkiestrę. Trzeba poczekać na rozwiązania systemowe, które proponuje rząd. Powinniśmy zachować więcej spokoju i rozwagi - radzi Dębczyński.



Przypomnijmy, w przetargu na dostawę prądu dla Włocławka wystartował tylko jeden oferent, spółka skarbu państwa, uprawniona do handlowania energią. Spółka zaoferowała prąd w cenie o siedemset procent wyższej od dotychczasowej. Włocławski ratusz na razie kontraktu nie podpisał.



Tymczasem tuż przed sesją prezydent Włocławka zwołał konferencję prasową. Marek Wojtkowski poinformował o stratach, jakie budżet miasta poniósł z powodu zmian w systemie podatku PiT.



Szczegóły w materiale Marka Ledwosińskiego. - Nie wychodźmy przed orkiestrę! - apelował szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, Janusz Dębczyński.- W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości apeluje do prezydenta miasta, by powstrzymał podpisywanie wszelkich umów na dostawę energii dla naszego miasta i jednostek samorządu, które podlegają prezydentowi. Chodzi o to, żeby nie wpaść w większą spiralę długów. Dzisiaj jest kolejna projekcja rządowa, która będzie mówiła o ograniczeniu cena energii do 40% i myślę, że nie warto wychodzić przed orkiestrę. Trzeba poczekać na rozwiązania systemowe, które proponuje rząd. Powinniśmy zachować więcej spokoju i rozwagi - radzi Dębczyński.Przypomnijmy, w przetargu na dostawę prądu dla Włocławka wystartował tylko jeden oferent, spółka skarbu państwa, uprawniona do handlowania energią. Spółka zaoferowała prąd w cenie o siedemset procent wyższej od dotychczasowej. Włocławski ratusz na razie kontraktu nie podpisał.Tymczasem tuż przed sesją prezydent Włocławka zwołał konferencję prasową. Marek Wojtkowski poinformował o stratach, jakie budżet miasta poniósł z powodu zmian w systemie podatku PiT.Szczegóły w materiale Marka Ledwosińskiego.