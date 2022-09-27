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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-09-27, 12:15 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Зоопарк у Бидгощі почав щорічний захід зі збору жолудів для звірів

Їх залюбки з
Їх залюбки з'їдять мешканці зоо: зубри, олені, лані, лосі і кабани./fot. JW
Жолуді можна приносити до Саду Фауни у Мишленчінку (52 автобус) щоденно до 31 жовтня. Їх залюбки з'їдять мешканці зоо: зубри, олені, лані, лосі і кабани.

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Жолуді приймаються з 9:00 до 16:00 в будинку зоопарку за вул Gdańskа 173.
Працівники просять щоб плоди були сухими та здоровими, а також не варто збирати їх до поліетиленових пакетів. Працівники також наголошують, що не варто збирати усі жолуді з-під одного дерева, лишіть декілька для сойок і білок чи інших звірів у парку. Організатори події підкреслюють, що каштани не належать до раціону звірів і тому не прийматимуться.

Зоопарк у Мишленчінку є одним із небагатьох в країні парків, що спеціалізується на годівлі місцевих тварин. Однак побачити можна також багато екзотичних видів, як наприклад лемур котячий, амурський тигр, чи камерунський крокодил. Знаходиться тут приблизно 750 звірят, представників 171 видів ссавців, птахів, повзучих гадів, плазунів і безхребетних, а також 144 одиниці 38 видів екзотичних звірів. 60 видів місцевих тварин в зоопарку занесені до червоної книги. У вересні зоопарк працює щоденно з 9:00 до 18:00 за винятком понеділка.
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