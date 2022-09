To nie jest słomiany zapał! W przyszłym roku tak się będzie ogrzewać Grudziądz

W Grudziądzu mieszkania będą opalane słomą. Ciepłownicza spółka OPEC otrzymała 100 milionów złotych dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Za te pieniądze wybudowany zostanie kocioł na biomasę.

- Całkowity koszt tego pionierskiego w Polsce projektu wyniesie dokładnie 101 mln 648 tys. złotych - mówi Marek Jopp, specjalista do spraw promocji.- Projekt budowy kotła biomasowego jest jedną z inicjatyw strategii grupy OPEC, która zakłada ograniczenie udziału energii wytwarzanej z węgla do maksymalnie 50% do 2025 roku. OPEC chcę skupić się na dostępnych lokalnie paliwach takich jak biomasa w postaci słomy oraz paliwa alternatywnego RDF, które poprawiają bezpieczeństwo dostaw ciepła i uniezależnia nas od rosnących kosztów zakupu węgla i uprawnień do emisji dwutlenku węgla.Kocioł do spalania słomy zostanie uruchomiony w przyszłym roku.