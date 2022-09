Pod tym się trzeba podpisać! Niepełnosprawni muszą mieć wyższą rentę socjalną

4180 podpisów, w tym 2700 z Diecezji Bydgoskiej, złożono dziś w Bydgoszczy na ręce poseł Iwony Hartwich. Chodzi o obywatelski projekt ustawy podnoszącej rentę socjalną dla niepełnosprawnych.

- Walczymy o godne życie dla ludzi niezdolnych do samodzielnej egzystencji - mówiła Iwona Hartwich. - Tych osób w Polsce jest niewiele - mamy ich 291 tysięcy. To jest ta grupa osób, o którą walczyliśmy w sejmie przez 40 dni. Oni są dzisiaj bardzo często skazani na cztery ściany, nie mogą się rozwijać. To jest projekt ponadpartyjny. My musimy pomóc grupce osób z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Niektórzy rodzice mówią, że żebrzą o te podpisy. I to jest prawda.- Kwota 3010 zł brutto, o którą walczymy, to minimum niezbędne do przeżycia - podkreślił toruński radny, Jakub Hartwich. - Nie można dzisiaj wyżyć za 1200 zł, a my byśmy chcieli, przy pomocy asystentów, przy tej wyższej rencie, pozostać w swoich domach, w otoczeniu bliskich, przyjaciół, a nie lądować w DPS -ach. Dzisiaj godzina rehabilitacji kosztuje 150 zł...Podpisy pod projektem można składać do 30 września w biurach poselskich KO. By ustawa mogła być głosowana w sejmie, potrzebnych jest sto tysięcy podpisów.