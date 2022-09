Sesja sejmiku i trudny temat: ile trzeba dopłacić do drogowych inwestycji?

Wojewódzcy radni obradowali dziś w Toruniu. Podczas sesji sejmiku były chwile miłe, jak choćby uhonorowanie prezesa Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Lotto Bydgostia Zygfryda Żurawskiego. A później przyszedł czas na temat: komunikacja...

Nie uda się zrealizować zamierzonego planu inwestycji drogowych w województwie w tym roku. Nie 133, a niespełna 90 km dróg zostanie oddanych do użytku w Kujawsko-Pomorskiem do końca bieżącego roku. Powód? Jak mówi marszałek Piotr Całbecki to wysoka inflacja i konieczność renegocjacji umów z wykonawcami.- Musieliśmy uwzględnić w budżecie dodatkowo 50 mln zł, pieniądze te przeznaczamy na waloryzację wcześniej zawartych umów. Gdybyśmy tego nie zrobili, mielibyśmy dziś pasmo porzuceń placów budów, a chcieliśmy tego uniknąć (...) - mówi marszałek Piotr Całbecki.Plan ma być zrealizowany w pierwszym półroczu przyszłego roku. Wśród przesuniętych inwestycji drogowych jest m.in. 30 - kilometrowy odcinek Stolno-Wąbrzeźno.- Budowa dróg od lat zarządowi województwa nie wychodzi - mówi radny PiS Michał Krzemkowski. - Inwestycje przeciągają się w czasie. Nie można ich wykonać w określonym, z góry założonym terminie, z powodu pewnych błędów w dokumentacjach technicznych, z powodu braku pewnych uzgodnień. W związku tym te roboty się opóźniają. Inflacja akurat nie ma tu nic do rzeczy. Ona będzie miała znaczenie dla przyszłych przetargów, które będą ogłaszane, i rzeczywiście wówczas może się okazać, że na pewne inwestycje, które są obecnie na etapie dokumentacji może brakować środków w RPO (...).Jak przekazała podczas konferencji poprzedzającej sesję sejmiku członek zarządu Aneta Jędrzejewska wkrótce zostanie podpisana umowa z Arrivą na przewozy pasażerskie w regionie na liniach spalinowych. Negocjacje z Polregio na obsługę linii zelektryfikowanych ciągle trwają. Chodzi o wysokie ceny energii i wzrost cen usług przewozowych.Sejmik rozpatrzył również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi inowrocławskiemu na budowę lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską Inowrocławia.Zygfryd Żurawski, honorowy prezes Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Lotto Bydgostia odebrał Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Mam satysfakcję, że te 31 lat mojej prezesury było pasmem wielu sukcesów - przyznaje. Podkreśla, że 30-letni prymat klubu w Polsce to ewenement na skalę nie tylko kraju, ale Europy a może i świata. Sejmik uhonorował również klub Lotto Bydgostia statuetką Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.