Nowy dworzec kolejowy we Włocławku będzie miał nowe perony. To nie było pewne!

Budowa nowego dworca to zadanie spółki Polskie Koleje Państwowe. Z peronami firma ta nie ma nic wspólnego, bo podlegają one pod inną spółkę: Polski Linie Kolejowe. Budowa dworca zakończy się za 10 miesięcy i do tej pory wszystko przemawiało za tym, że nowy dworzec będzie miał stare, prawie 60-letnie, perony...

We Włocławku powstanie nowy dworzec kolejowy. Mury prawie gotowe, ale jest problem. Perony na dworcu miały być stare, z czasów późnego Gomułki: niskie, dziurawe, nierówne, wręcz niebezpieczne. Jak to? Nowy dworzec - stare perony? Tak, bo dworzec podlega pod spółkę Polskie Koleje Państwowe, zaś perony to własność spółki Polskie Linie Kolejowe i budowa dworca nic do peronów nie ma. Na szczęście będzie inaczej.Do Włocławka przyjechał prezes polskich linii kolejowych Ireneusz Marchel i oświadczył, że z nowym dworcem powstanie nowy peron numer 1, a później numer 2. Wszystko w ramach koordynacji działania dwóch kolejowych firma.- Od dłuższego czasu synchronizujemy nasze pracę, bo jest istotne, żeby pasażer, który ma oddany nowy budynek dworca, miał równocześnie dostępne nowe perony. I jeżeli my modernizujemy perony, informujemy o tym również spółkę PKP SA, która w miarę możliwości remontuje dworce. Taka współpraca jest jak najbardziej wskazana - mówi Ireneusz Marchel.Więcej w materiale Marka Ledwosińskiego.Najpierw powstanie peron numer jeden. Będzie otwarty razem z nowym dworcem w połowie przyszłego roku. Koszt budowy tego peronu to około 8 milionów złotych.Pół roku później spółka chce oddać do użytku nowy peron numer dwa, obsługujący dwa tory kolejowe i wyposażony w windę. Koszt jego budowy to około 12 milionów złotych.