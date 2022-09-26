Акція «Метрополіс за півціни» в Бидгощі. Уроки польської в Іновроцлаві

До кінця вересня громадяни України, як дорослі так і малі, можуть записатися на безкоштовні уроки польської мови у Молодіжному Будинку Культури в Іновроцлаві. Уроки веде Маргарита Войцеховська.

Минулого року на заняття ходило 35 осіб. Це виявилося забагато для комфортного вивчення мови, тому у цьому році будуть дві групи. Заняття відбуватимуться у приміщенні Молодіжного Будинку Культури за вул Najświętszej Marii Panny 14-16. Як пояснює вчителька, уроки почнуться з алфавіту, а потім - тематичні слова. Маргарита Войцеховська підкреслює, що Українці чудово справляються із засвоєнням польської, швидко "хапають" польський акцент. Є групи початківців і досвідчених, для тих, хто продовжує уроки. Для досвідчених заняття плануються щопонеділка і щосереди. Початківці отримають план занять у жовтні.Сьогодні у Бидгощі і кільканадцятьох місцевостях поблизу, зокрема у Barcinie, Białych Błotach, Żninie, Osielsku, Rojewie , Pruszczu i Kcyni розпочнеться захід Метрополія за півціни. 80 фірм пропонують 50% знижки в магазинах, барах-столових, ресторанах, салонах краси та фітнес-клубах. Акція триватиме до 2 жовтня.