2022-09-26, 12:40 Redakcja
Акція «Метрополіс за півціни» в Бидгощі. Уроки польської в Іновроцлаві
До кінця вересня громадяни України, як дорослі так і малі, можуть записатися на безкоштовні уроки польської мови у Молодіжному Будинку Культури в Іновроцлаві. Уроки веде Маргарита Войцеховська.
Сьогодні у Бидгощі і кільканадцятьох місцевостях поблизу, зокрема у Barcinie, Białych Błotach, Żninie, Osielsku, Rojewie , Pruszczu i Kcyni розпочнеться захід Метрополія за півціни. 80 фірм пропонують 50% знижки в магазинах, барах-столових, ресторанах, салонах краси та фітнес-клубах. Акція триватиме до 2 жовтня.