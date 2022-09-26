Poniedziałek, 26 września 2022 r.   Imieniny: Wawrzyńca, Kosmy, Damiana
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-09-26, 12:40 Redakcja

Акція «Метрополіс за півціни» в Бидгощі. Уроки польської в Іновроцлаві

Акція «Метрополія за півціни» включає, серед іншого, Бидгощський музей мила / фото. bydgoszcz.pl
Акція «Метрополія за півціни» включає, серед іншого, Бидгощський музей мила / фото. bydgoszcz.pl
До кінця вересня громадяни України, як дорослі так і малі, можуть записатися на безкоштовні уроки польської мови у Молодіжному Будинку Культури в Іновроцлаві. Уроки веде Маргарита Войцеховська.

Про вакцинацію від коронавірусу та ...збір грибів сьогодні

Відвідайте виставки, перевірте свій стан. Всесвітній день людей похилого віку
Культурні пропозиції. Бидгощ засяє барвами [читати та слухати]
П'ять автобусів, котрі Торунь подарував місту Луцьк, вже в Україні
Минулого року на заняття ходило 35 осіб. Це виявилося забагато для комфортного вивчення мови, тому у цьому році будуть дві групи. Заняття відбуватимуться у приміщенні Молодіжного Будинку Культури за вул Najświętszej Marii Panny 14-16. Як пояснює вчителька, уроки почнуться з алфавіту, а потім - тематичні слова. Маргарита Войцеховська підкреслює, що Українці чудово справляються із засвоєнням польської, швидко "хапають" польський акцент. Є групи початківців і досвідчених, для тих, хто продовжує уроки. Для досвідчених заняття плануються щопонеділка і щосереди. Початківці отримають план занять у жовтні.

Сьогодні у Бидгощі і кільканадцятьох місцевостях поблизу, зокрема у Barcinie, Białych Błotach, Żninie, Osielsku, Rojewie , Pruszczu i Kcyni розпочнеться захід Метрополія за півціни. 80 фірм пропонують 50% знижки в магазинах, барах-столових, ресторанах, салонах краси та фітнес-клубах. Акція триватиме до 2 жовтня.
Інформаційний буклет для громадян України - 26 верес
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-09-26, godz. 11:49 Konkurs Oddziałów Terenowych TVP: nagrody dla bydgoskich dziennikarek Kinga Wasilewska i Anna Trzcińska - dziennikarki bydgoskiej TVP - zostały nagrodzone podczas 28. Przeglądu i Konkursu Dziennikarskiego Oddziałów Terenowych… » więcej 2022-09-26, godz. 09:22 W punktach medycznych i aptekach szczepią przeciw grypie. Gdzie w regionie? [wykaz] Od początku września w placówkach medycznych i aptekach można przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. - W Polsce jest już blisko 4 tysiące punktów, w których… » więcej 2022-09-26, godz. 08:44 Metropolia za pół ceny. Tańsze zakupy w Bydgoszczy i dziewięciu gminach w okolicy Przed nami tydzień zniżek - w poniedziałek (26 września) rozpoczyna się akcja „Metropolia za pół ceny'. Włączyli się w nią przedsiębiorcy z Bydgoszczy… » więcej 2022-09-25, godz. 19:15 Te zawody są unikatowe! Najpierw z łodzią biegają, później pływają [wideo] Nietypowy maraton wioślarski odbywał się na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Zawodnicy musieli przebiec z łodzią do przystani, przepłynąć 6-kilometrowę… » więcej 2022-09-25, godz. 18:20 Włocławski ratusz tnie koszty. Od niedzieli miejskie oświetlenie będzie wyłączane Włocławski ratusz ma plan oszczędzania prądu i ciepła. Prezydent miasta Marek Wojtkowski i jego zastępca Krzysztof Kukucki, zaznaczają, że to na razie… » więcej 2022-09-25, godz. 14:39 Harcerze w Polskim Radiu PiK. W rozgłośni rozegrała się historyczna gra miejska [zdjęcia] Przenieśli się w czasie, poznawali historię Bydgoszczy i rozwiązywali zadania. Harcerze weszli dziś na teren Polskiego Radia PiK w Bydgoszczy. Rozgłośnia… » więcej 2022-09-25, godz. 07:45 Raj dla ogrodników i działkowców. Jesienny kiermasz w Bydgoszczy Jesień to czas wysadzania w ogrodach wielu roślin, zwłaszcza drzew i krzewów. Wielu miłośników zieleni, właścicieli ogródków i działek rodzinnych korzysta… » więcej 2022-09-24, godz. 20:35 „Baza przygody”, czyli nowa siedziba włocławskich harcerzy Włocławscy harcerze mają nową siedzibę. Z wielką pompą w parku na Słodowie otwarto „Bazę przygody” - tak bowiem będzie się nazywać siedziba włocławskiego… » więcej 2022-09-24, godz. 19:35 100 lat inowrocławskiej „Konopy”. Jubileusz liceum II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia. Z tej okazji w tamtejszym Teatrze Miejskim odbyła… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Grożą, że jutro odetną prąd. Podpisują się: PGE. Każą kliknąć w link. Nie klikamy! (20 września, 15:10)
  2. Podawali w szkole alkohol. Urodziny starosty skończyły się skandalem (20 września, 14:00)
  3. Autobus zderzył się z samochodem osobowym. Wypadek na Szubińskiej w Bydgoszczy (23 września, 08:47)
  4. Znamy nazwiska kandydatów na burmistrza Ciechocinka. Wybory w październiku (20 września, 10:18)
  5. Pieniądze na dodatek węglowy wpływają już na konta urzędów. Kiedy na nasze? (22 września, 18:00)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO