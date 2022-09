W punktach medycznych i aptekach szczepią przeciw grypie. Gdzie w regionie? [wykaz]

Od początku września w placówkach medycznych i aptekach można przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. – W Polsce jest już blisko 4 tysiące punktów, w których można się zaszczepić – poinformował w poniedziałek Narodowy Fundusz Zdrowia.

TU ZASZCZEPISZ SIĘ PRZECIW W GRYPIE – WYKAZ PUNKTÓW SZCZEPIEŃ W REGIONIE

Do 30 września oddziały wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski od placówek medycznych i aptek, które są zainteresowane szczepieniem przeciwko grypie. Dotychczas uruchomiono prawie 4 tysiące punktów szczepień przeciwko grypie, w tym niemal 1,4 tysiąca w aptekach.Aplikację do szczepień przeciwko grypie można złożyć elektronicznie, a szczegółowe informacje, w tym zasady kwalifikacji, są opublikowane na stronie internetowej NFZprzekazał Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Centrali NFZ.Na podstawie wystawionej recepty bezpłatne szczepionki przeciwko grypie dostaną kobiety w ciąży oraz seniorzy w wieku 75+. Z częściową refundacją szczepionki będą mogli kupić między innymi pacjenci w wieku 18-65 lat narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych i pacjenci 65+. Dla pozostałych osób szczepionka przeciw grypie jest płatna. Pacjent pokrywa koszt preparatu, natomiast NFZ płaci za szczepienie.Kwalifikować do szczepienia przeciw grypie mogą: lekarz, felczer, dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta. Kwalifikację przed szczepieniem dzieci prowadzi lekarz. Jak poinformował NFZ, za każde podanie szczepionki przeciwko grypie fundusz zapłaci 21,83 złotych. Stawkę wyliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Koszt obejmuje kwalifikację do szczepienia i podanie szczepionki przez osobę uprawnioną.Szczepienie przeciw grypie można przyjąć w placówkach medycznych i aptekach, które zgłoszą się do akcji szczepień, jednak dzieci mogą być szczepione tylko w placówkach medycznych. Listy punktów, w których można zaszczepić się przeciwko grypie, opublikowane są na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.