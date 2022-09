Harcerze w Polskim Radiu PiK. W rozgłośni rozegrała się historyczna gra miejska [zdjęcia]

Przenieśli się w czasie, poznawali historię Bydgoszczy i rozwiązywali zadania. Harcerze weszli dziś na teren Polskiego Radia PiK w Bydgoszczy. Rozgłośnia stała się miejscem akcji gry terenowej.

Ta żywa lekcja historii dotyczyła początków II wojny światowej.- Bawimy się i gramy, a wszystko to klimacie bydgoskiej konspiracji. Przenosimy się do lat 1939 - 1940 roku. Wcielamy się w role konspiratorów, by poznać postacie i miejsca związane z tą historią, i właśnie dlatego znaleźliśmy w się na terenie radia, przy Gdańskiej 50 - mówiła Beata Kobus - komendant hufca ZHP w Bydgoszczy.Więcej o wojennych losach siedziby Polskiego Radia PiK: TUTAJ