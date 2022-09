Minister Schreiber apeluje do senatorów KO o poparcie ustawy blokującej fuzję bydgoskich szpitali

O jak najszybsze rozpatrzenie przez Senat ustawy zawierającej poprawkę, która blokuje fuzję bydgoskich szpitali uniwersyteckich apeluje minister Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

- W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Senatu. Jest już program tego posiedzenia, tego punktu nie ma w porządku obrad. Apelowaliśmy o to, wzywaliśmy do tego, ale jeszcze raz chcemy to zrobić przede wszystkim do senatorów związanych z Platformą Obywatelską, z naszym regionem. Mówię tu o senatorze Andrzeju Kubiaku i senatorze Krzysztofie Brejzie, którzy być może w jakimś stopniu zmazaliby kompromitację lokalnych posłów Platformy i jednak doprowadzili do tego, by przyjąć tę ustawę, nawet jeżeli uważają, że w jej innych punktach jest coś złego, to proszę niech przedstawią poprawki - mówił na konferencji w Bydgoszczy minister Łukasz Schreiber.W konferencji prasowej wziął też udział minister i szef klubu PiS bydgoskiej rady miasta Jarosław Wenderlich, który poinformował, że wraz z ministrem Schreiberem, informację o sprawie planów rektora UMK złożyli do Rzecznika Praw Pacjenta.Rektor UMK zamierza połączyć szpitale Biziela i Jurasza w Bydgoszczy, co - jego zdaniem - da oszczędności finansowe w funkcjonowaniu zadłużonych placówek.Minister Schreiber podkreślał, że uchwalona w Sejmie poprawka ma charakter systemowy i dla każdego przekształcenia szpitali prowadzonych przez uczelnie wymaga zgody ministrów zdrowia i nauki.