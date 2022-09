Do niedzieli w Bydgoszczy bez tramwajów z centrum do Fordonu i odwrotnie

Budowa nowego torowiska. Fot. ZDMiKP

W ten weekend bydgoszczan czekają zmiany w komunikacji tramwajowej na ul. Fordońskiej. Mają one związek z budową nowych mostów nad Brdą.

Od dzisiejszego wieczora (od godz. 19:00) do niedzieli nie będą kursować tramwaje na odcinku Wyścigowa - Bałtycka. W tym czasie przełożone zostaną rozjazdy nakładkowe zapewniające możliwość kursowania tramwajów po jednym torze w obu kierunkach. Zmiana umożliwi wykonawcy rozpoczęcie budowy nowego torowiska po stronie południowej.



Ruch tramwajów na odcinku ul. Fordońskiej od Wyścigowej do Bałtyckiej będzie wstrzymany. Tramwaje z Fordonu będą kursować do pętli Wyścigowa, a od strony centrum tylko do pętli Bałtycka. Pomiędzy ul. Wyścigową - pętlą Bałtycka - a rondem Fordońskim uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.



Od strony centrum do pętli Bałtycka będą w weekend kursowały tramwaje nr 5 i 10, a linia nr 3 będzie kursowała z Wilczaka do zajezdni tramwajowej. Linia nr 7 na odcinku Zajezdnia Tramwajowa - Wyścigowa zostanie zawieszona. Na odcinku Wyścigowa - Fordon linie (w tym nr 7) kursować będą bez zmian. Linia za T3 w relacji rondo Fordońskie – Wyścigowa obsługiwana będzie przez autobusy przegubowe.



Bilety z tramwaju będą obowiązywały na zastępczej linii autobusowej oraz dalej na linii tramwajowej. Bilety z linii nr 3, 5, 7 i 10 będą honorowane w autobusowej linii zastępczych za T3 i odwrotnie, a przy kontynuowaniu podróży również po przesiadce z autobusowej komunikacji zastępczej do tramwajów linii nr 3, 5. 7 i 10.

Pasażer jadąc więc do i z Fordonu nie musi kasować ponownie biletu w autobusie zastępczym oraz w tramwaju linii nr 3, 5, 7 i 10. Bilet kasuje tylko raz.



W poniedziałek (26 września) wszystko wróci do normy. Tramwaje na tym odcinku będą poruszały się tak, jak dotychczas - wahadłowo po jednym torze (pomiędzy ul. Szajnochy i Bałtycką).



https://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/transport/7354-zmiany-w-komunikacji-tramwajowej-na-ul-fordonskiej