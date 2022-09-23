Про вакцинацію від коронавірусу та ...збір грибів сьогодні

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Нагадуємо, що біженці з України у Польщі мають право на медичну допомогу, безкоштовні вакцинації, зокрема проти COVID-у починаючи з 5-літнього віку. Мати при цьому PESEL не обов'язково. За направленням на вакцинацію можна звернутися до найближчої лікарні, а потім записатися на укол в найближчому пункті або за номером 989, де подадуть адресу і дату.

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Заплановано концерт дуету Вєслав Кшишевський і Лукаш Панфіляк. Після збирання грибів, навчання і розваг можна приєднатися до вогнища. Подію організовано в рамках заходу „Ліс для людей, люди для лісу” та проєкту під назвою „Торунь піклується про середовище для наступних поколінь”.



Павло Подкопаєв Лісова школа на Барбарці у Торуні запрошує на „Грибництво на поляні”, що відбудеться 25 вересня. Подія триватиме з 14:00 до 18:00. На гостей чекатиме багато розваг, зокрема конкурс на Короля і Королеву грибництва, анімації і конкурси для великих та малих, побиття рекорду в кількості людей, що обіймають дерева; також освітні стенди, образотворчі майстер-класи, колесо фортуни.Заплановано концерт дуету Вєслав Кшишевський і Лукаш Панфіляк. Після збирання грибів, навчання і розваг можна приєднатися до вогнища. Подію організовано в рамках заходу „Ліс для людей, люди для лісу” та проєкту під назвою „Торунь піклується про середовище для наступних поколінь”.Павло Подкопаєв