2022-09-23, 12:05 Redakcja
Про вакцинацію від коронавірусу та ...збір грибів сьогодні
Нагадуємо, що біженці з України у Польщі мають право на медичну допомогу, безкоштовні вакцинації, зокрема проти COVID-у починаючи з 5-літнього віку. Мати при цьому PESEL не обов'язково. За направленням на вакцинацію можна звернутися до найближчої лікарні, а потім записатися на укол в найближчому пункті або за номером 989, де подадуть адресу і дату.
Заплановано концерт дуету Вєслав Кшишевський і Лукаш Панфіляк. Після збирання грибів, навчання і розваг можна приєднатися до вогнища. Подію організовано в рамках заходу „Ліс для людей, люди для лісу” та проєкту під назвою „Торунь піклується про середовище для наступних поколінь”.
Павло Подкопаєв