Dodatki węglowe trafią do bydgoszczan. Radni przegłosowali korektę budżetu

W Bydgoszczy rozpocznie się wypłata dodatku węglowego. Radni, którzy zebrali się rano na nadzwyczajnej sesji przyjęli uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta na ten rok.

Wprowadzenie do budżetu pieniędzy na dodatek węglowy pozwoli na wypłatę środków mieszkańcom. Chodzi o 3 tysiące złotych dla gospodarstw domowych ogrzewanych węglem.W środę Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki otrzymał z Ministerstwa klimatu środki na wypłatę przez samorządy tak zwanego dodatku węglowego, w sumie 550 mln zł. Bydgoski ratusz wnioskował o prawie 19 mln zł, na razie otrzymał 14. Zwołana na dziś rano sesja była potrzebna, by uruchomić procedury, które umożliwią wypłatę pieniędzy mieszkańcom.- Prezydent postanowił, aby wprowadzić do budżetu łączną kwotę wniosków, które skierowaliśmy do wojewody, na całe 19 milionów, pomimo że dostaliśmy dopiero 14. Tak robią też inne miasta. Kwota wprowadzonego planu odpowiada wysokości zapotrzebowania zgłaszanego przez miasto Bydgoszcz do wojewody kujawsko-pomorskiego, z zastrzeżeniem wydatkowania środków na powyższy cel do wysokości kwot przekazanych przez wojewodę na rachunek bankowy miasta - powiedział Piotr Tomaszewski, skarbnik miasta.Do tej pory bydgoszczanie złożyli ponad 8,5 tysiąca wniosków o dodatek węglowy.- Dzięki temu, że państwo radni podjęli uchwałę wprowadzenia pieniędzy otrzymanych od wojewody do budżetu, będziemy już od dzisiaj wypłacali pieniądze pierwszym bydgoszczanom, którzy złożyli wnioski w sierpniu. Mam nadzieję, że w poniedziałek najpóźniej te pieniądze dotrą - powiedziała Elżbieta Wiewióra, sekretarz miasta.Według danych w Bydgoszczy znajduje się 10 tys. gospodarstw domowych, które mogą skorzystać z dodatku węglowego.O dodatek do zakupu pelletu, oleju, drewna i gazu LPG – według szacunków – starać się będzie w Bydgoszczy około 5 tysięcy osób.