Autobus zderzył się z samochodem osobowym. Wypadek na Szubińskiej w Bydgoszczy

Zderzenie na ul. Szubińskiej w Bydgoszczy. Fot. Bydgoszcz 998

Do poważnego wypadku doszło na ul. Szubińskiej (droga nr 223) w Bydgoszczy na wysokości Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2.

Doszło tam do zdarzenia samochodu osobowego i autobusu komunikacji miejskiej. Na miejscu pierwsi pojawili się strażacy z Zakładowej Grupy Ratowniczo Technicznej WZL.



Jeden pasażer z autobusu i jeden z samochodu zabrani do szpitala na badania.



Ruch odbywa się wahadłowo, nitka w kierunku centrum jest zamknięta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca toyoty włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa.