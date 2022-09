Pieniądze na dodatek węglowy wpływają już na konta urzędów. Kiedy na nasze?

Dodatek węglowy wkrótce powinien trafić na konta mieszkańców. W środę (21 września) do wojewody kujawsko-pomorskiego dotarła pierwsza transza środków w wysokości 550 mln. W piątek pieniądze pojawiły się na kontach samorządów w województwie.

- Tak, możemy potwierdzić informację uzyskaną z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: dziś na konto wpłynęły środki od wojewody na tak zwany dodatek węglowych - mówi Maciej Jagieła z biura prasowego włocławskiego ratusza.Doprecyzujmy: to, że te pieniądze są już od dziś na koncie miasta nie oznacza, że trafią od razu do mieszkańców. Musza najpierw zostać wpisane do budżetu miasta.- We wtorek podczas sesji rady miasta będą załatwione wszystkie formalności związku z otrzymaniem tej kwoty od wojewody - mówi Maciej Jagieła.W Bydgoszczy radni zbiorą się w trybie pilnym w piątek (23 września), by zapisać do budżetu pieniądze na dodatek węglowy. Jak informuje bydgoski ratusz, wypłaty rozpoczną się niezwłocznie po sesji Rady Miasta i przyjęciu stosownej uchwały.