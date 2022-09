Budowana na solidnych fundamentach! Toruńska szkoła techniczna ma 100 lat! [wideo, zdjęcia]

Jubileusz 100-lecia świętuje Zespół Szkół Technicznych w Toruniu. W auli Uniwersytetu Mikołajka Kopernika spotkali się absolwenci oraz byli i obecni nauczyciele. Niektórych z nich szkoła połączyła na zawsze!

- W 1973 roku braliśmy ślub - wspomina absolwentka szkoły. - Uwiodła mnie - potwierdza mąż. I dodaje, że to bardzo ciekawa historia.- Byliśmy razem na obozie wędrownym, ale już jako absolwenci. Tam to się zaczęło, chociaż wcześniej, przez trzy lata siedziałem w ławce tuż za moją przyszłą żoną, razem z jej koleżanką. Wtedy nas jakoś nic nie łączyło, dopiero na tym obozie się zaczęło. Od wspólnej zabawy, od pierwszych uścisków. No i tak poszło. Będzie 49 lat w tym roku...- Szkoła została założona w 1922 roku w Lesznie, a dopiero w latach 30. została przeniesiona do Torunia- mówi Agnieszka Pryba, dyrektor Zespół Szkół Technicznych w Toruniu. - Jest pierwszą szkołą zawodową utworzoną w Toruniu. Zawody, w których kształceni byli uczniowie w tamtym czasie były bardzo potrzebne. Po wojnie wszystko było w ruinie. Potrzebni byli murarze, technicy budownictwa, ale też również kadra zarządzająca, osoby które zajmowały się renowacją zabytków, budową dróg i mostów. W tej chwili prowadzimy technika budownictwa i próbujemy rokrocznie otworzyć kształcenie na kierunkach: murarz, tynkarz, dekarz i technik dekarstwa, ale, niestety, zainteresowania brak (...).W ramach jubileuszowych obchodów, przed budynkiem szkoły dyrekcja i uczniowie posadzili dąb i wkopali kapsułę czasu.Więcej w materiale Michała Zaręby.