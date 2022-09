Dźgnął go nożem i okaleczył twarz. 25-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

Kryminalni zatrzymali 25-letniego mieszkańca Inowrocławia, który odpowie za to, że usiłował zabić człowieka. Grozi mu dożywotnie więzienie.

25-latek został zatrzymany w poniedziałek w Inowrocławiu. Wcześniej policja otrzymała zgłoszenie o ugodzeniu mężczyzny nożem na ulicy Poznańskiej. - Poszkodowany z raną brzucha trafił do szpitala, gdzie ratowano jego życie – informuje szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. - Kryminalni bardzo szybko zebrali informacje o tym, jaki przebieg miało zdarzenie i kto ma z nim związek. Ustalili, że do idącego ulicą Poznańską 36-latka podbiegł, jak się potem okazało, znany mu mężczyzna. Przechodzień ratował się ucieczką i wbiegł na teren jednej z pobliskich firm. Tam został ugodzony nożem w brzuch i okaleczony w twarz. Wszystko wskazuje na to, że motyw działania sprawcy może wiązać się z tym, że mężczyźni mieli między sobą jakieś porachunki.Policjanci szybko namierzyli podejrzewanego o przestępstwo 25-letniego mieszkańca Inowrocławia. Już następnego dnia zatrzymali go w jego mieszkaniu. Odnaleźli również nóż, którym miał być okaleczony mężczyzna. - Na podstawie zebranych dowodów, doprowadzony do prokuratury 25-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Policjanci wraz z oskarżycielem wnioskowali do sądu o jego tymczasowe aresztowanie – informuje policjantka.25-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.