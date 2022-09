BMW potrąciło pieszego, mężczyzna zmarł. Policja szuka kierowcy, który uciekł

Policjanci prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratury po wypadku, do którego doszło w Aleksandrowie Kujawskim. Poszukiwany jest kierowca bmw – Krystian Markowski.

Do tragedii doszło 25 sierpnia około godziny 21:00. – Kierujący bmw, jadąc z nadmierną prędkością ulicą Chopina, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych mężczyznę. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 49-letni pieszy – relacjonuje asp. Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. – Z miejsca wypadku uciekł kierowca bmw, który do chwili obecnej jest poszukiwany przez prowadzących postępowanie.Krystian Markowski to syn Adama i Barbary, urodzony 6 czerwca 1986 r., zamieszkały w Aleksandrowie Kujawskim. Jest krępej budowy ciała. Ma około 164 cm wzrostu, może ważyć około 87 kilogramów. Twarz owalna, oczy ciemne, śniada cera, czoło wysokie z zakolami, włosy czarne krótkie.Wszystkie osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać mężczyzna prezentowany na zdjęciu, były świadkami tego zdarzenia lub mogą pomóc policjantom w tej sprawie, proszone są o pilny kontakt z numerem 112 lub z Komendą Powiatową Policji w Aleksandrowie Kujawskim pod numerem telefonu 47 753 62 00.