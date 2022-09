Kontrolowane dachowanie działa na wyobraźnię. Nikt nie chce powtórki w rzeczywistości [wideo]

Symulator dachowania i punkt pierwszej pomocy pojawiły się przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Okazją był przypadający w środę Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach.

- Jestem przerażona. Jak pomyślę, że w rzeczywistości byłoby dużo szybciej i dużo mocniej, to jest straszne. Otwiera się trochę w głowie, naprawdę. Będę na pewno jeździć ostrożniej - powiedziała jedna z kobiet, która skorzystała z symulatora.- Staramy się tutaj uświadamiać ludziom, że ich postępowanie, ich decyzje, mają wpływ nie tylko na ich życie, lecz również na życie innych. Wsiadanie do samochodu po alkoholu, niestosowanie się do przepisów, nieprawidłowe wyprzedzanie, przekraczanie dozwolonej prędkości - to wszystko są czynniki, które mają wpływ na to, że dochodzi do tragicznych w skutkach zdarzeń na drogach - powiedziała aspirant Monika Stolarska z Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.Do sierpnia w powiecie toruńskim policja odnotowała 7 śmiertelnych ofiar na drogach. W zeszłym roku w wypadkach zginęły 23 osoby.Do akcji oprócz samorządu województwa i policji przyłączyły się fundacje „Bezpieczni.eu” i „Na pewno życie”.