Wincentyna Teskowa, czyli kobieta - instytucja. Tablica pamiątkowa przed siedzibą IPN w Bydgoszczy

Wincentyna Teskowa, znana bydgoska działaczka społeczna i patriotyczna, współzałożycielka i redaktorka „Dziennika Bydgoskiego” doczekała się w mieście trwałego upamiętnienia. Przed siedzibą bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej odsłonięta została pamiątkowa tablica poświęconą jej postaci.

W czasie, gdy Bydgoszcz była jeszcze pod zaborem pruskim, Wincentyna Teskowa wspólnie z mężem Janem Teską założyła, redagowała i wreszcie samodzielnie prowadziła polskojęzyczną gazetę. Dopiero 2 lata temu, przy okazji 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy, przypomniano sobie o ważnej roli kobiet, takich jak Wincentyna Teskowa podkreśla Anna Nadolska z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, autorka specjalnego wydawnictwa IPN o przedwojennej bydgoskiej dziennikarce.- Musieliśmy czekać aż do 2020 roku, żeby Wincentyna Teskowa na trwale została upamiętniona w przestrzeni miejskiej w Bydgoszczy. Wówczas została patronką ulicy przy nowej siedzibie IPN. Dzisiaj osłonięta została tablica pamiątkowa. Mamy 2022 rok. Wcześniej jej mąż był bardziej na piedestale, tymczasem Wincentyna Teskowa miała ogromne zasługi w krzewieniu kultury polskiej. Była wielką polską patriotką, zakładała organizacje, chociażby żeńskiego „Sokoła”. Była działaczką czytelni dla kobiet, działała w Czerwonym Krzyżu. W okresie międzywojennym również udzielała się społecznie. Lista organizacji, do których należała jest bardzo, bardzo długa. Od 1925 roku była też radną miejską. Była to kobieta - instytucja, dosłownie. Kiedy Jan Teska odsiadywał wyrok za walkę z zaborcą, to właśnie Wincentyna Teskowa prowadziła gazetę - powiedziała Anna Nadolska.Tablicę pamięci Wincentyny Teskowej odsłonili prezes IPN Karol Nawrocki i Józef Ramlau, kujawsko-pomorski wojewoda, a poświęcił biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk.