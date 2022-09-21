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2022-09-21, 12:17 Redakcja

Культурні пропозиції. Бидгощ засяє барвами [читати та слухати]

Садок Світла Байки - виняткова назва події, що відбудеться у ці вихідні у Бидгощі. Fot. Archiwum
Садок Світла Байки - виняткова назва події, що відбудеться у ці вихідні у Бидгощі. Fot. Archiwum
Садок Світла Байки - виняткова назва події, що відбудеться у ці вихідні у Бидгощі. Млиньський Острів і Парк ім Кохановського заблистять сотнями кольорових ілюмінацій. Ілюстрації світла перенесуть нас до таємничого світу байки. Вхід вільний.

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Заплановано: видовищні художні інсталяції з лазерів, інфініті, кімнат із дзеркалами, 3D мап та інші розваги, які будуть захоплювати увагу відвідувачів протягом вихідних з 20:00 до 23:00.

Суботньо-недільний Садок Світла Байки це розвага для всієї родини. Минулорічна подія показала, що виставками захоплювалися не тільки діти але також дорослі, які хоча б на мить хотіли зануритися у фантастичну реальність де усе є можливим! Минулого року листя було рожеве, над головами глядачі мали сплетіння кольорових лазерів, а одне дерево - завдяки світлу - перетворилося на балакаюче обличчя. Подія підтримується із бюджету міста Бидгощ. Мапа інсталяції знаходиться на сайті www.bydgoszcz.pl

Tłum: Pavlo Podkopaiev
Культурні пропозиції. Бидгощ засяє барвами
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