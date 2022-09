Komunikacja publiczna w Bydgoszczy. Znów poważne problemy i mniej kursów!

Kolejny poważny kryzys bydgoskiej komunikacji miejskiej. Część połączeń wypadła z rozkładów jazdy. Autobusy nie przyjeżdżają, wściekli pasażerowie tkwią na przystankach i wydzwaniają do MZK, do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Niestety, poprawy sytuacji raczej nie będzie.

– Z rozkładów jazy wypada coraz więcej autobusów, mamy mnóstwo zgłoszeń od pasażerów, w związku z problemami kadrowymi w MZK, nie realizują oni jako przewoźnik od kilku do kilkunastu kursów dziennie, tym samy nie wywiązują się z usługi na poziomie zapisanym w umowie. Podjęliśmy działania w celu dostosowania rozkładów jazdy do rzeczywistych możliwości kadrowych w MZK, tym samym od 1 października wprowadzimy zmiany w rozkładzie jazdy w bydgoskiej komunikacji – mówił Tomasz Okoński, rzecznik prasowy ZDMiKP w Bydgoszczy.Szczegóły dotyczące nowej siatki połączeń zostaną podane w poniedziałek, będą się także sukcesywnie pojawiać na przystankach.Tymczasem Dariusz Falkowski, wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, przestrzegał przed zbliżającym się kryzysem komunikacyjnym już latem, tuż po zakończeniu strajku MZK.– Może się okazać, że będą cięcia, ale nie cięcia budżetowe, tylko ze względu na brak kierowców do pracy. To jest problem z którym mierzyły się największe polskie miasta. nas już też to powoli zaczyna dotykać. Brakuje kierowców zarówno w MZK Bydgoszcz, jak i w Ireksie, Mobilis, który zacznie obsługiwać linie w Bydgoszczy, może się z tym samym problemem się zetknąć – powiedział Dariusz Falkowski.Bydgoszcz nie jest jedynym miastem, które wprowadzą cięcia w komunikacji. Ograniczenia w kursach lub zmiany cen biletów zostały już wprowadzone lub są analizowane w Szczecinie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Olsztynie. A powodów tej decyzji jest kilka: poważne braki kadrowe wśród kierowców, wzrost kosztów utrzymania systemu transportu publicznego związany m.in. z wyższymi cenami energii...